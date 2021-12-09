На Дворцовую площадь привезли новогоднюю ёлку без части веток

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга утром 8 декабря установили главную новогоднюю ёлку. Дерево, на которое городские власти потратили порядка 13 млн рублей, доехало до города, потеряв по пути часть веток. В Смольном объяснили непрезентабельный вид ели спецификой транспортировки.

Ранее в СМИ обсуждали высокие затраты на главную ель Петербурга. Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в конце ноября пояснял, что в этом году на новогоднее дерево потратят сумму, схожую с 2020 годом. В прошлом году только транспортировка ели стоила петербургской казне 10 млн рублей.

Заместитель главы городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Николай Попченков, в свою очередь, указывает, что в эту сумму также входит установка дерева и его техническое обеспечение.

Однако петербуржцы не понимают, как можно было потратить столько денег на транспортировку новогоднего дерева и повредить его внешний вид. Это не первый случай, когда глава региона Александр Беглов и чиновники Смольного показывают некомпетентность. В Северной столице до сих пор не могут справиться с последствиями снежного циклона "Бенедикт". Из-за несвоевременной уборки городских улиц в Петербурге значительно возросло количество ДТП.