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Коммунальщики сбивают глыбы льда с крыш зданий прямо на автомобили
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  • Опубликована сегодня в 1:09

Коммунальщики сбивают глыбы льда с крыш зданий прямо на автомобили

Пробки, аварии, обращения в травмпункт стали не единственными неприятностями жителей Петербурга. Горожане сообщают, что в Северной столице плохо справляются не только со снегом и наледью, но и с сосульками.

В центре и на окраинах города коммунальщики решили убрать замёрзший лёд с крыш. Предупреждений вблизи проводимых работ не было — ни табличек, ни человека, который бы предупреждал об опасности. Поэтому в Петроградском районе куски льда летели в проезжающие мимо машины, а также на авто, припаркованные на платной стоянке.

"Вы поставили машину на платную парковку? Заплатили ещё? Ушли по делам! Ну ЖКС-1 Центрального пофигу на вас, натянули ленты и давай "бомбить". Сразу скажу никаких табличек о сбросе снега нет", — жалуется петербуржец.

Под удар коммунальщиков попали и сами горожане. По словам местной жительницы, на Пискаревском проспекте территорию вокруг дома №163 не огородили. Поэтому снег, который скидывали с крыши, летел прямо на головы прохожих.

"Вчера на Пискарёвском 163, если правильно помню номер дома, скидывали снег с крыши. И ни ленточек, ни человека, который предупредил бы об опасности не было. И люди, идущие домой, получили "снежный душ" по полной программе", — написала петербурженка в Сети.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о готовности Петербурга к зиме. Однако ситуация на дорогах и тротуарах города показала обратное, усилий Смольного для приведения коммунальной сферы Северной столицы в порядок не хватает.

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