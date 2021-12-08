Новый ролик "Альфа-банка" с Даней Милохиным взбудоражил общественность

Российская общественность возмущена новым рекламным роликом от "Альфа-банка". Финансовое учреждение пригласило к сотрудничеству рэп-исполнителя Даню Милохина. Общественники обвинили "Альфа-банк" в пропаганде ЛГБТ и употребления наркотических средств.

Отметим, что это не первое скандальное сотрудничество компании. Ранее "Альфа-банк" рекламировал популярный рэпер Моргенштерн. Из-за обвинения в пропаганде наркотиков ему пришлось экстренно покинуть РФ.

Известные общественники уже высказали своё неудовлетворение вектором рекламной интеграции банковской структуры. Михаил Бутримов, лидер движения "Русский выбор", раскритиковал крупные компании, привлекающие к созданию роликов таких лиц, как Моргенштерн и Милохин. Якобы они таким образом пытаются "прощупать", достаточно ли ослабло общество для навязывания им чужеродных идеологий по типу ЛГБТ.

К "Альфа-банку" обратились многие публичные люди с призывом сменить вектор и приглашать для таких целей более достойных представителей общества. Так, среди лиц, раскритиковавших ролик, оказались политолог Владимир Карасёв, журналист Сергей Веселовский и публицист Юлия Витязева.