Неубранный снег спровоцировал 57 ДТП в Петербурге за минувшие сутки

Петербуржцы больше недели страдают из-за большого количества снега, который на город обрушили циклоны "Бенедикт" и "Даниэль". Коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог и тротуаров, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий.
За последние сутки в ДТП попали 57 водителей. Некоторые аварии произошли с участием общественного транспорта и спецтехники. Подписчики группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" пишут, что в большинстве случаев автомобилистов просто заносит на скользкой дороге, и их не спасают даже шипы.
Последствием одного из таких инцидентов 7 декабря стала гибель девушки, которая врезалась в трактор. Её машину повело в сторону на Суздальском проспекте в Выборгском районе, избежать столкновения не удалось. Теперь в обстоятельствах этой смерти разбираются правоохранительные органы.
Жители Северной столицы пишут в соцсетях, что происшествий можно было бы избежать, если бы Смольный под руководством губернатора Александра Беглова обеспечил качественный контроль за работой коммунальщиков. Однако власти игнорируют снежный коллапс, и 8 декабря на уборку города направили всего 113 единиц спецтехники.
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