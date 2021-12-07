Петербуржцы потребовали от Беглова взять на личный контроль вопрос уборки снега

На сайте change.org появилась петиция от петербуржцев. В ней жители Северной столицы потребовали от Смольного и губернатора Александра Беглова навести порядок в коммунальной сфере и взять на контроль ситуацию с уборкой последствий снегопадов.

Автором петиции выступил правозащитник Александр Холодов, занимающий должность замглавы по взаимодействию ОНК с Общественной палатой РФ. В документе он указал, что Смольный не справился с очисткой улиц, Петербург парализован, на дорогах 10-балльные пробки. Также он отметил, что за всё время не обнаружил нормальной работы снегоуборочных машин.

Правозащитник также напомнил о ситуации на Московском шоссе, когда водители несколько суток простояли в дорожных заторах, а некоторые были вынуждены бросить свои автомобили. Тогда сотрудники МЧС разместили рядом с трассой пункты обогрева.

Обратил внимание Холодов и на пресс-релиз Смольного, в котором сообщалось о выводе 872 уборочных машин и более 1160 работников коммунальных служб 29 ноября, при условии, что в парке насчитывается свыше 1,7 тыс. единиц техники.

"То есть, городские власти не вывели на дороги всё, что могли, и город встал в снежных завалах", — подытожил правозащитник.

По его мнению, транспортный коллапс возник из-за безграмотных действий Смольного, подчинённого ему профильного комитета и районных администраций. А губернатор Беглов, по словам Холодова, самоустранился от исполнения своих прямых обязанностей.

В петиции правозащитник потребовал, чтобы Беглов взял на личный контроль проблему некачественной уборки снега. Также он призвал надзорные ведомства обратить внимание на ситуацию и наказать ответственных лиц.