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Грубо нарушившая нормы СанПиН
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  • Опубликована сегодня в 17:46

Грубо нарушившая нормы СанПиН "Компания Балтфуд" будет кормить детсады Петроградского района

Поставщиком продуктов в детские сады Петроградского района стала "Компания Балтфуд". Ранее в поставляемой ей продукции обнаружили возбудителя сальмонеллы и листериоза.

За нарушения и несоблюдения СанПиН поставщику выписали штраф в 300 000 рублей, но позже отменили это наказание, ограничившись предупреждением. Хотя грубое нарушение санитарных норм могло угрожать жизни и здоровью детей.

Ранее "Балтфуд" уже был фигурантом антимонопольных расследований. В прошлом году УФАС возбудило в отношении поставщика дело по поводу картельного сговора. Несмотря на это, компания снова приняла участие в торгах в этом районе и победила.

На этот раз "Балтфуду" достались контракты на поставку продуктов в детские сады Петроградского района в 2022–2023 годах. Примечательно, что поставщик был единственным участником, поэтому победил в отсутствие конкуренции.

Напомним, в прошлом месяце задержали бывшего главу Управления соцпитания Алексея Барабанщикова. Журналисты не исключают, что такое поручение могло поступить от губернатора Александра Беглова.

Ранее Барабанщиков открыто говорил о картелях на рынке питания. Он также отмечал участие в махинациях районных чиновников. Не исключено, что Беглов убрал Барабанщикова через семью Захватовых, связанную с другим скандальным комбинатом питания — "Фирмой Флоридан".

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