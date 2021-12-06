Комблаг Петербурга превратил дороги в ледяную полосу препятствий

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не смог организовать качественную ликвидацию последствий снегопада, вызванного циклоном "Даниэль". Из-за чего в первый день рабочей недели Петербург встал в семибалльных пробках. Однако это не мотивирует чиновников вывести на улицу больше спецтехники. Об этом свидетельствуют данные СМИ.

По состоянию на 8 утра 6 декабря на дорогах города курсировало лишь 142 единицы спецтехники. Езда по нерасчищенным улицам привела к возникновению десятков ДТП, что подтверждают данные сервиса "Яндекс. Карты".

Комитет по благоустройству мог вывести технику ещё минувшей ночью. Однако этого сделано не было. Петербуржцы вынуждены были подолгу мёрзнуть на остановках и дожидаться общественного транспорта, хотя на улице двадцатиградусный мороз.

Стоит отметить, что к вечеру ожидается потепление, которое принесёт за собой новые снегопады. Если в Смольном вновь не сумеют как следует к ним подготовиться, то ситуация на дорогах усугубится в разы.

Напомним, недавно петербуржцы составили на сайте change.org петицию. В ней они потребовали от Беглова взять ситуацию с уборкой снега под личный контроль. Сам губернатор пока никак не отреагировал на некачественную ликвидацию минувших осадков.