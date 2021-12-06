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Смольный проложит метро в Пулково только к 2050 году
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  • Опубликована сегодня в 11:57

Смольный проложит метро в Пулково только к 2050 году

Из документов одного из профильных комитетов Смольного журналисты узнали о реальных сроках строительства метро в Санкт-Петербурге. Оказалось, что заявления губернатора Беглова об открытии станций в 2024 году сильно преувеличены.

Ещё в 2019-ом, будучи врио губернатора, Беглов сделал ставку на развитие транспортной инфраструктуры в городе. Об этом он заявлял во время своей предвыборной кампании. Во многом поэтому ему и удалось выиграть — люди понадеялись на решение проблемы нехватки метро.

По сей день зона пешеходной доступности станций метро в Петербурге составляет менее 37%, что очень мало для столь крупного мегаполиса. В Красносельском районе, например, вообще нет собственных станций.

В сентябре Беглов отчитался президенту об открытии трёх станций к 2024 году. Речь идет о "Путиловской", "Казаковской" и "Горном институте". Согласно документам профильного комитета Смольного, эти станции появятся в Петербурге не ранее 2028 года. "Пискаревка" и "Лахта" — в 2036 году, а у "Пулково" метро построят и вовсе только к 2050 году.

О станции в районе Кудрово речи уже не идёт, хотя ранее в документах значились 2024-2025 годы. Другими словами, новые станции метро в Петербурге увидят только будущие поколения.

При этом власти затеяли смену генерального подрядчика. Вместо обанкроченного "Метростроя" за развитие метро в Петербурге теперь будет отвечать "Метрострой Северной столицы".

Это притом, что по сей день у компании нет ни документов, ни техники для осуществления своей деятельности. У "Метростроя" же остались миллиардные долги — в их числе и зарплаты сотрудникам. Журналисты не исключают, что в следующей предвыборной гонке Беглову уже не победить, ведь он подвёл петербуржцев.

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