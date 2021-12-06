Поклонников группы "Земляне" ждет грандиозный подарок

10 декабря состоится Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Как правило, это событие сопровождается множеством сюрпризов и зрелищных шоу. Но то, что будет в этот раз, удивит многих. Грандиозный сюрприз готовит музыкальный коллектив "Земляне", отмечает источник.
Поклонники догадались, что легендарная группа активно готовится к выступлению, после того, как в Сети появилось видео, на котором запечатлен Владимир Киселёв, ритмично играющий на барабанах под советскую песню "Поверь в мечту".
Как оказалось, в этот раз хит будет исполнен совместно с Юрием Антоновым. Поклонники уверены, что получится невероятно крутой эксперимент. К тому же он будет сопровождаться различными спецэффектами.
Выступление состоится уже через несколько дней. Поклонники с нетерпением ждут его и верят, что это будет грандиозное шоу, которое долго никто не забудет.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.
Грубо нарушившая нормы СанПиН "Компания Балтфуд" будет кормить детсады Петроградского района
Поставщиком продуктов в детские сады Петроградского района стала "Компания Балтфуд". Ранее в поставляемой ей продукции обнаружили возбудителя сальмонеллы и листериоза.
Дворников нет, техника простаивает: Вострецов возмутился уборкой снега при Беглове
Принесший сильный снегопад в Петербург циклон "Бенедикт" показал неэффективность работы команды Беглова.