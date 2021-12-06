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Поклонников группы
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  • Опубликована сегодня в 21:51

Поклонников группы "Земляне" ждет грандиозный подарок

10 декабря состоится Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Как правило, это событие сопровождается множеством сюрпризов и зрелищных шоу. Но то, что будет в этот раз, удивит многих. Грандиозный сюрприз готовит музыкальный коллектив "Земляне", отмечает источник.

Поклонники догадались, что легендарная группа активно готовится к выступлению, после того, как в Сети появилось видео, на котором запечатлен Владимир Киселёв, ритмично играющий на барабанах под советскую песню "Поверь в мечту".

Как оказалось, в этот раз хит будет исполнен совместно с Юрием Антоновым. Поклонники уверены, что получится невероятно крутой эксперимент. К тому же он будет сопровождаться различными спецэффектами.

Выступление состоится уже через несколько дней. Поклонники с нетерпением ждут его и верят, что это будет грандиозное шоу, которое долго никто не забудет.

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