Поклонников группы "Земляне" ждет грандиозный подарок

10 декабря состоится Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Как правило, это событие сопровождается множеством сюрпризов и зрелищных шоу. Но то, что будет в этот раз, удивит многих. Грандиозный сюрприз готовит музыкальный коллектив "Земляне", отмечает источник.

Поклонники догадались, что легендарная группа активно готовится к выступлению, после того, как в Сети появилось видео, на котором запечатлен Владимир Киселёв, ритмично играющий на барабанах под советскую песню "Поверь в мечту".

Как оказалось, в этот раз хит будет исполнен совместно с Юрием Антоновым. Поклонники уверены, что получится невероятно крутой эксперимент. К тому же он будет сопровождаться различными спецэффектами.

Выступление состоится уже через несколько дней. Поклонники с нетерпением ждут его и верят, что это будет грандиозное шоу, которое долго никто не забудет.