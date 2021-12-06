Какими достижениями гордится Ростовская область

Ростовская область за последнее десятилетие достигла немалых успехов. Донскому региону есть чем гордиться.
- Во-первых, своими жителями, среди которых есть успешные спортсмены, талантливые художники, креативные бизнесмены, трудолюбивые аграрии.
- А во-вторых, область показывает высокие темпы роста в разных сферах.
Например, уже шестой год подряд регион занимает второе место в стране по достижениям в промышленном производстве.
Ростов-на-Дону гордится построенным с нуля и запущенным в 2017 году международным аэропортом "Платов", которому британские аудиторы присвоили рейтинг 5 звёзд. Также в Ростове-на-Дону будут построены линии скоростного трамвая в рамках соглашения, подписанного с компанией "Синара". В проект, который важен для комфорта горожан, будет вложено около 52 млрд рублей.
Также в городе скоро откроет свои двери детский хирургический центр инновационных технологий, на строительство которого власти выделили более 7 млрд рублей. С применением высоких технологий врачи смогут проводить сложнейшие операции, в том числе по трансплантации костного мозга.
Донской регион лидирует и в АПК, внося значительный вклад в продовольственную безопасность страны. В этом году донские хлеборобы вновь собрали большой урожай ранних зерновых, порадовав очередным рекордом.
Какие ещё перемены происходят в жизни области вы можете узнать в виртуальном путешествии по Донскому краю.
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