Дороги Петербурга убирают всего 120 машин в период благоприятного минимального трафика

Циклон "Даниэль" в конце недели принёс в город обильные снегопады, однако улицы чистят всего 120 единиц спецтехники. В воскресенье, 5 декабря, когда на дорогах минимальное количество автомобилей, Смольный мог отправить на улицы и гораздо больше снегоуборочных машин.

Из-за выпадения трети месячной нормы осадков в городе скопились обильные залежи снега, негативно отразившиеся на дорожной ситуации. Одним из показательных факторов, свидетельствующих о некачественной работе коммунальщиков, СМИ называют двухдневный затор на Московском шоссе.

Утром 5 декабря в городе дежурили 120 снегоуборочных машин, хотя ночью на неубранных дорогах произошло несколько ДТП.

Это ещё раз свидетельствует о расторопном отношении Смольного и Комблага к уборке улиц, считают СМИ. Вместо вывода спецмашин на улицы, Смольный распорядился посыпать дороги вредной технической солью.

В официальных источниках сообщается, что в городе работает 800 единиц техники. Тогда как журналисты насчитали всего 120 машин в 18 районах города. С начала снегопадов губернатор города Александр Беглов никак не прокомментировал ситуацию с некачественной уборкой улиц, что может говорить о нежелании брать на себя ответственность.