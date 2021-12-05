Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.12.2021 : 73,7426
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.12.2021 : 83,2406
Дороги Петербурга убирают всего 120 машин в период благоприятного минимального трафика
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 22:16

Дороги Петербурга убирают всего 120 машин в период благоприятного минимального трафика

Циклон "Даниэль" в конце недели принёс в город обильные снегопады, однако улицы чистят всего 120 единиц спецтехники. В воскресенье, 5 декабря, когда на дорогах минимальное количество автомобилей, Смольный мог отправить на улицы и гораздо больше снегоуборочных машин.

Из-за выпадения трети месячной нормы осадков в городе скопились обильные залежи снега, негативно отразившиеся на дорожной ситуации. Одним из показательных факторов, свидетельствующих о некачественной работе коммунальщиков, СМИ называют двухдневный затор на Московском шоссе.

Утром 5 декабря в городе дежурили 120 снегоуборочных машин, хотя ночью на неубранных дорогах произошло несколько ДТП.

Это ещё раз свидетельствует о расторопном отношении Смольного и Комблага к уборке улиц, считают СМИ. Вместо вывода спецмашин на улицы, Смольный распорядился посыпать дороги вредной технической солью.

В официальных источниках сообщается, что в городе работает 800 единиц техники. Тогда как журналисты насчитали всего 120 машин в 18 районах города. С начала снегопадов губернатор города Александр Беглов никак не прокомментировал ситуацию с некачественной уборкой улиц, что может говорить о нежелании брать на себя ответственность.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

Дворников нет, техника простаивает: Вострецов возмутился уборкой снега при Беглове

Дворников нет, техника простаивает: Вострецов возмутился уборкой снега при Беглове

Принесший сильный снегопад в Петербург циклон "Бенедикт" показал неэффективность работы команды Беглова.

Читать полностью
Пригожин ответил шуткой

Пригожин ответил шуткой "о н﻿едельке в Комарово" на ситуацию с неубранным снегом

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции издания "Комсомольская Правда" по поводу плохой уборки улиц Северной столицы от снега.

Читать полностью

Новости