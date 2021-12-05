Снежный коллапс в Петербурге — результат безалаберности властей и коррупции — Вострецов

Циклоны принесли в Северную столицу сильные снегопады, при этом городская администрация не смогла справиться со стихией. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов предполагает, что одной из причин такого положения дел может быть коррупция в Смольном.

Как отмечает Вострецов, ранее Петербург чистили лучше. Однако после прихода Беглова город перестал справляться с уборкой снега. Возможно, выделяемые на это средства оседают в карманах чиновников, считает профсоюзный лидер. Поэтому городу не хватает техники, а зарплаты работников ЖКХ очень низки.

Как полагает Вострецов, следует подвергнуть тщательной проверке все госконтракты на уборку территорий. На эту мысль его натолкнула история, произошедшая в Красносельском районе.

Как сообщалось в СМИ, бывший замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов получил пять лет заключения в колонии, а также штраф в размере 10 миллионов рублей. Следствие установило, что чиновник виновен в получении взятки в размере свыше 9 миллионов рублей за подписание актов об уборке придомовых территорий.