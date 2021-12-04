Эксперт Простаков раскритиковал уборку улиц в Петербурге

Циклон "Бенедикт", принесший в Петербург огромное количество снега, показал неготовность Смольного и коммунальных служб к зиме. По мнению эксперта фонда "Народная дипломатия" Сергея Простакова, у мегаполиса, имеющего огромные ресурсы, не должно возникать подобных проблем.
Политолог подчеркнул, что другие города с гораздо меньшими бюджетами лучше справляются с уборкой снега. По его словам, работа коммунальных служб Северной столицы организована плохо. В результате Петербург стоял в 10-балльных пробках, а люди добирались до остановок общественного транспорта через снежные завалы, опаздывая на работу.
Простаков отдельно добавил, что объяснить провал с уборкой города ситуацией с коронавирусом невозможно. Пандемия нанесла серьёзный ущерб экономике Петербурга, но этим нельзя обосновать бессилие городских властей во главе с губернатором Бегловым и коммунальщиков перед стихией. Смольный не справляется с зимними осадками в Северной столице не первый год, заметил политолог.
В связи с этим Простаков считает, что работу коммунального хозяйства города нужно перестраивать. Чтобы система работала, отвечающие за уборку чиновники должны нести персональную ответственность, считает эксперт. Политолог уверен, что эффективность работы городских коммунальных служб прямо влияет на отношение жителей к власти.
"Именно работа в этой сфере в немалой степени определяет отношение горожан к власти, формирует имидж города, и в нынешнем состоянии коммунальные службы Санкт-Петербурга оставлять просто нельзя", — резюмировал Простаков.
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