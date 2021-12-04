Главная Общество Дворников нет, техника простаивает: Вострецов возмутился уборкой снега при Беглове

Принесший сильный снегопад в Петербург циклон «Бенедикт» показал неэффективность работы команды Беглова. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что дело не только в халатности чиновников Смольного, а, возможно, и в коррупции. О снегопаде за несколько дней до его начала предупреждали синоптики, но городские власти все равно оказались не готовы к удару стихии. Неубранный снег в Петербурге привел к транспортному коллапсу, большому числу ДТП и множеству травмированных граждан. Вострецов напомнил, что раньше власти Петербурга успешно справлялись со снегопадами, но команда Беглова не способна работать эффективно. По его словам, город погружается в «хаос» после каждого снегопада. «Плохое состояние петербургских улиц и снежный коллапс в городе — это следствие не только ужасной подготовки и безалаберности властей, но и, судя по всему, возможной коррупции», — считает эксперт. Специалист отметил, что в Петербурге снегоуборочная техника зачастую простаивает, дворников не хватает, зато городские власти придумали эксперимент под названием «дворник-шеринг», эффективность которого под большим вопросом. «Такое ощущение, что кто-то пилит деньги и пытается создать видимость работы. Ведь давайте откровенно, снега еще не так много выпало, чтобы власти с ним не справились. Значит, проблема не в снеге, а во властях», — заявил Вострецов. Глава СОЦПРОФ задался вопросом, где находятся тысячи уборочных машин, на закупку которых город выделяет большие деньги. Сергей Вострецов в заключение заявил, что необходимо проверить государственные контракты на снегоуборочные работы, в противном случае ситуация не изменится.