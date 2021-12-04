Главная Страна Половина закупленной Петербургом техники простаивает в автопарках

Петербуржцы проводят вечер субботы в километровых пробках из-за неубранных от снега дорог. При этом половина машин автопарка Комблага под руководством Василия Пониделко бездействуют. Горожане недоумевают, почему передвижения по Петербургу на автомобиле и пешком превратились в испытание. О низком качестве уборки (отсутствии таковой) активно пишут в социальных сетях. Лояльные Смольному комментаторы пишут, что машин не хватает потому, что город большой. Однако редакция одного петербургского СМИ показала фото автопарка Комитета по благоустройству, где простаивает снегоуборочная техника. Предприятие находится на набережной реки Смоленки. Смольный и лично губернатор Александр Беглов утверждали, что Петербург готов к зиме и снегопадам. Однако реальность показала обратное.