"Горская" может задержать в России до 15 тысяч высококачественных IT-специалистов

Проект "Горская" поможет предотвратить потерю российских высококачественных специалистов IT-индустрии. Об этом рассказал генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник.
Организация анонсировала международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений проекта. По словам Корупятника, одним из драйверов развития территории в Санкт-Петербурге станет IT-деревня.
"В ближайшие несколько лет страну могут покинуть 10-15 тыс. высококачественных IT-специалистов, поэтому мы сконцентрировались на создании крупнейшего на Северо-Западе инновационного кластера. Основная задача его формирования состоит в развитии перспективных высокотехнологичных направлений, в том числе квантовых технологий, нейротехнологий, искусственного интеллекта и других направлений", — отметил гендиректор "Мегалайна".
Приём заявок на конкурс стартует 8 декабря. В состав жюри, которое возглавит губернатор Петербурга Александр Беглов, войдут международные эксперты и представители архитектурно-градостроительного сообщества.
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