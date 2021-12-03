"Горская" может задержать в России до 15 тысяч высококачественных IT-специалистов

Проект "Горская" поможет предотвратить потерю российских высококачественных специалистов IT-индустрии. Об этом рассказал генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник.

Организация анонсировала международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений проекта. По словам Корупятника, одним из драйверов развития территории в Санкт-Петербурге станет IT-деревня.

"В ближайшие несколько лет страну могут покинуть 10-15 тыс. высококачественных IT-специалистов, поэтому мы сконцентрировались на создании крупнейшего на Северо-Западе инновационного кластера. Основная задача его формирования состоит в развитии перспективных высокотехнологичных направлений, в том числе квантовых технологий, нейротехнологий, искусственного интеллекта и других направлений", — отметил гендиректор "Мегалайна".

Приём заявок на конкурс стартует 8 декабря. В состав жюри, которое возглавит губернатор Петербурга Александр Беглов, войдут международные эксперты и представители архитектурно-градостроительного сообщества.