Петербург продолжает тонуть в снегу из-за плохой работы коммунальщиков и Смольного

Москва в максимально краткие сроки сумела справиться с последствиями непогоды, в отличие от Санкт-Петербурга, до сих пор утопающего в снегу.
Несмотря на то, что в Петербурге после очередного снегопада на расчистку улиц выехало 1097 единиц техники и 1221 работник коммунальных служб, этого оказалось слишком мало. В Москве, например, лишь слегка уступающей Петербургу по площади, на уборку улиц вышло 55 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники.
Разница в подходе к делу колоссальная: на фоне столичных коммунальщиков петербургские городские службы кажутся беспомощными, не способными провести качественную уборку снега. Чиновники Смольного, в свою очередь не решают своевременно вопросы, связанные со снегопадами, случающимися каждый год примерно в одно и то же время. Всё это в корне расходится с заявлениями губернатора Александра Беглова, позиционирующего себя "хорошим управленцем и хозяйственником".
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