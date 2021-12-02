Надвигающийся циклон "Даниэль" парализует жизнь Петербурга

Провалив расчистку улиц от прошедшего циклона "Бенедикт", коммунальные службы Санкт-Петербурга ждут новый удар стихии — циклон "Даниэль".

Согласно прогнозу Гидрометцентра Северной столицы, уже в пятницу, 3 декабря, в город придёт очередной циклон, который иностранные синоптики прозвали "Даниэль".

Так, всю мощь непогоды, которую горожане успели прочувствовать в прошлый раз, принесёт новый циклон. Однако улицы города до сих пор завалены снегом после "Бенедикта". Горожане по-прежнему вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Кроме того, пешеходы продолжают пробираться сквозь снежные завалы, подвергая себя риску получить травму из-за каши или наледи, которые образовались под ногами.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к приходу зимы. Однако на деле его слова не подтвердились. Так, Смольный в очередной раз доказал свое безалаберное отношение к обязанностям по обеспечению безопасности горожан.