Провалив расчистку улиц от прошедшего циклона "Бенедикт", коммунальные службы Санкт-Петербурга ждут новый удар стихии — циклон "Даниэль".
Согласно прогнозу Гидрометцентра Северной столицы, уже в пятницу, 3 декабря, в город придёт очередной циклон, который иностранные синоптики прозвали "Даниэль".
Так, всю мощь непогоды, которую горожане успели прочувствовать в прошлый раз, принесёт новый циклон. Однако улицы города до сих пор завалены снегом после "Бенедикта". Горожане по-прежнему вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Кроме того, пешеходы продолжают пробираться сквозь снежные завалы, подвергая себя риску получить травму из-за каши или наледи, которые образовались под ногами.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к приходу зимы. Однако на деле его слова не подтвердились. Так, Смольный в очередной раз доказал свое безалаберное отношение к обязанностям по обеспечению безопасности горожан.
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