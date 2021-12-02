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Депутаты требуют восстановить Конюшенное ведомство
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  • Опубликована сегодня в 19:28

Депутаты требуют восстановить Конюшенное ведомство

Петербургские депутаты Федор Грудин (МО "Правобережный") и Ксения Лаврова (МО "Владимирский округ") обратились в Петроградский районный суд из-за простоя Конюшенного ведомства. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Авторы заявления отметили, что на "консервацию" и содержание комплекса потрачено уже более 4 миллиардов рублей, в то время как Смольный "продолжает искать инвестора на этот объект". К иску в качестве третьего лица привлечён губернатор Александр Беглов.

Грудин и Лаврова хотят обязать "Агентство по развитию имущественного комплекса" и городской комитет имущественных отношений провести восстановительные работы. Так, одной из причин, прописанных в документе, стало постепенное разрушение исторических построек.

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