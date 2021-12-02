Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.12.2021 : 73,9746
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.12.2021 : 83,8354
Пригожин ответил шуткой
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 22:30

Пригожин ответил шуткой "о н﻿едельке в Комарово" на ситуацию с неубранным снегом

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции издания "Комсомольская Правда" по поводу плохой уборки улиц Северной столицы от снега.

По его словам, Петербург будет очищен от снега уже с 3 декабря. В своём ответе бизнесмен вспомнил строчки известной песни.

"Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — "на недельку до второго я уеду в Комарово". А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

В конце ноября на Петербург обрушились снегопады, о которых заранее предупреждали метеорологи. Однако губернатор города Александр Беглов и Смольный не смогли вовремя среагировать на проблему, в результате чего в городе на Неве сложилась неблагоприятная ситуация, о которой регулярно пишут в соцсетях жители.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

Петербуржцы рассказали о главных желаниях на Новый год. Среди них — новый губернатор

Петербуржцы рассказали о главных желаниях на Новый год. Среди них — новый губернатор

Активисты общественного движения "Маяк" устроили предпраздничный социологический опрос среди жителей Санкт-Петербурга. У респондентов спросили, чего они хотят пожелать родному городу и его губернатору А﻿лександру Беглову.

Читать полностью
Рабочие банкрота

Рабочие банкрота "Метростроя" защищают свои права на акции у Смольного

Бывшие работники "Метростроя" устроили акцию под окнами Смольного.

Читать полностью

Новости