Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции издания "Комсомольская Правда" по поводу плохой уборки улиц Северной столицы от снега.

По его словам, Петербург будет очищен от снега уже с 3 декабря. В своём ответе бизнесмен вспомнил строчки известной песни.

"Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — "на недельку до второго я уеду в Комарово". А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

В конце ноября на Петербург обрушились снегопады, о которых заранее предупреждали метеорологи. Однако губернатор города Александр Беглов и Смольный не смогли вовремя среагировать на проблему, в результате чего в городе на Неве сложилась неблагоприятная ситуация, о которой регулярно пишут в соцсетях жители.