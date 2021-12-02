Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции издания "Комсомольская Правда" по поводу плохой уборки улиц Северной столицы от снега.
По его словам, Петербург будет очищен от снега уже с 3 декабря. В своём ответе бизнесмен вспомнил строчки известной песни.
"Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — "на недельку до второго я уеду в Комарово". А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
В конце ноября на Петербург обрушились снегопады, о которых заранее предупреждали метеорологи. Однако губернатор города Александр Беглов и Смольный не смогли вовремя среагировать на проблему, в результате чего в городе на Неве сложилась неблагоприятная ситуация, о которой регулярно пишут в соцсетях жители.
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