Наледь на Московском шоссе парализовала движение на юге Петербурга

Вечером 30 ноября Петербург встал в 10-балльных заторах из-за неубранного снега. Многочисленные осадки в город принес циклон "Бенедикт". Смольный оказался не готов к стихии, хотя синоптики и СМИ предупреждали заранее о надвигающейся непогоде. Коммунальные службы до сих пор борются со снежными завалами, но ситуация на дорогах Северной столицы не улучшается. На этом фоне в соцсетях растет недовольство горожан работой губернатора Александра Беглова, Смольного и комитета по благоустройству.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, сложившаяся из-за снегопада на Московском шоссе. Снежные заносы и гололед спровоцировали крупное ДТП. Два столкнувшихся большегруза парализовали движение по шоссе. В итоге от последствий дорожной аварии пострадали жители многих южных районов Петербурга. Водители провели в пробке по 7-8 часов, а некоторым автомобилистам пришлось заночевать на дороге. Отчаявшиеся люди бросали машины и шли пешком, как и пассажиры общественного транспорта.

Некоторые горожане, ждавшие транспорт у метро "Московская", были вынуждены греться в вестибюле станции, сидя на полу. Один из водителей рассказал, что пассажиры, которым нужно ехать в Колпино, ждали транспорт по 6 часов.

При этом многие петербуржцы заметили, что снегоуборочной техники на улицах практически не видно. Из-за снежных завалов пассажирам, дождавшимся транспорт, приходилось выталкивать его с остановки, как это было у метро на Ленинском проспекте. Особенно тяжело приходилось горожанам с маленькими детьми.

Смольный закупал новую снегоуборочную технику в количестве 500 единиц в 2019 году, потратив на это 3 миллиарда рублей. Перед нынешней зимой городские власти не приобретали спецмашины. По всей видимости, техники не хватает, так как третий день подряд коммунальные службы не могут справиться с последствиями циклона, а снег продолжает идти. При этом Смольный по-прежнему рапортует о сотнях единиц снегоуборочных машин, работающих на городских улицах.

Петербуржцы придерживаются мнения, что ответственность за неудовлетворительную уборку города несет губернатор Беглов, допускающий подобные промахи не в первый раз.