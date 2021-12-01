Главная Происшествия В Смольном не смогли организовать грамотную работу по уборке снега

Обильный снегопад обрушился на Петербург в понедельник вечером и продолжился всю ночь. Утром 30 ноября синоптики проинформировали о выпадении трети месячной нормы осадков. Как предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к окончанию осени в городе выпадет до 20 сантиметров снега, говорили об этом и другие метеорологи. Они называли причину – циклон «Бенедикт». О надвигающихся на Северную столицу аномальных снегопадах сообщал и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Соответствующую информацию распространяли СМИ. Вопреки прогнозам и предупреждениям, город убирался «вполсилы». Как следует из опубликованных данных комитета по благоустройству, в ночь на вторник на улицы вышло 1000 единиц техники и 490 дворников. Начальник управления по комплексной уборке Вадим Мизюкин назвал несколько иные данные. Он говорил о 965 машинах и 460 дворниках. К пяти утра было задействовано 1100 единиц техники и дополнительная техника коммерческих организаций – таковы официальные данные. Число дворников увеличили в два раза - до 1150 специалистов ручного труда. В октябре губернатор Александр Беглов говорил, что Петербург полностью готов к зиме. При этом ранее в администрации настаивали на необходимости увеличения числа людей и техники. По официальной информации, сегодня городское хозяйство располагает 2200 единицами спецтехники дорожных и садово-парковых предприятий и 1100 средствами малой механизации, а также 6900 дворниками. Из этого количества для борьбы с последствиями циклона было выведено не более половины техники и десятая часть личного состава дворников. Правда, на следующий день их количество увеличилось до 20%. Работа «вполсилы» привела к тому, что город встал в пробках, его сковал транспортный коллапс. Городские власти в который раз не смогли грамотно спланировать и организовать работу по уборке снежных заносов. Вместо этого они запустили проект «дворник-шеринг» – петербуржцам предлагают присоединиться к борьбе со снегом за ничтожные 150 рублей в час. Пока нашелся всего лишь один доброволец.