Смольный не услышал предупреждений метеорологов о надвигающемся снегопаде

Санкт-Петербург завалило снегом после прихода мощного циклона. Смольный в очередной раз показал, что не способен организовать качественную и оперативную уборку последствий снегопада, отмечают петербуржцы.

Метеорологи предупреждали о надвигающейся на город стихии, вызванной циклоном "Бенедикт", но власти не вняли этим предупреждениям. Источники из комитета по благоустройству и управления по комплексной уборке предоставляют разные сведения о количестве техники и дворников, выведенных на уборку снега.

Смольный настаивает на том, что в ночь на 30 ноября на ликвидации последствий снегопада было задействовано более 1000 единиц техники и 490 дворников. У главы управления по комплексной уборке Вадима Мизюкина другие данные — 965 машин и 460 дворников. Только утром число дворников выросло до 1150, а машин — до 1100.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рапортовал о полной готовности всех коммунальных служб города к зимнему сезону. Согласно официальным данным, на сегодняшний день коммунальщики Северной столицы располагают 2,2 тыс. единиц спецтехники для уборки снега, 1,1 тыс. средств малой механизации и штатом 6900 двойников.

Получается, что для ликвидации последствий сильнейшего снегопада утром 30 ноября на улицы было выведено менее половины единиц спецтехники и всего 10% от общего количества подсобных рабочих ночью и 20% утром. Этого оказалось явно недостаточно.

Половинчатое решение привело к тому, что город встал в 10-балльных пробках из-за нерасчищенных дорог и, как следствие, большого числа дорожно-транспортных происшествий.