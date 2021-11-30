Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2021 : 74,8926
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2021 : 84,8234
Смольный не услышал предупреждений метеорологов о надвигающемся снегопаде
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 15:40

Смольный не услышал предупреждений метеорологов о надвигающемся снегопаде

Санкт-Петербург завалило снегом после прихода мощного циклона. Смольный в очередной раз показал, что не способен организовать качественную и оперативную уборку последствий снегопада, отмечают петербуржцы.

Метеорологи предупреждали о надвигающейся на город стихии, вызванной циклоном "Бенедикт", но власти не вняли этим предупреждениям. Источники из комитета по благоустройству и управления по комплексной уборке предоставляют разные сведения о количестве техники и дворников, выведенных на уборку снега.

Смольный настаивает на том, что в ночь на 30 ноября на ликвидации последствий снегопада было задействовано более 1000 единиц техники и 490 дворников. У главы управления по комплексной уборке Вадима Мизюкина другие данные — 965 машин и 460 дворников. Только утром число дворников выросло до 1150, а машин — до 1100.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рапортовал о полной готовности всех коммунальных служб города к зимнему сезону. Согласно официальным данным, на сегодняшний день коммунальщики Северной столицы располагают 2,2 тыс. единиц спецтехники для уборки снега, 1,1 тыс. средств малой механизации и штатом 6900 двойников.

Получается, что для ликвидации последствий сильнейшего снегопада утром 30 ноября на улицы было выведено менее половины единиц спецтехники и всего 10% от общего количества подсобных рабочих ночью и 20% утром. Этого оказалось явно недостаточно.

Половинчатое решение привело к тому, что город встал в 10-балльных пробках из-за нерасчищенных дорог и, как следствие, большого числа дорожно-транспортных происшествий.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

Рабочие банкрота

Рабочие банкрота "Метростроя" защищают свои права на акции у Смольного

Бывшие работники "Метростроя" устроили акцию под окнами Смольного.

Читать полностью
Гололёд в Петербурге не привлёк внимания ни одного СМИ Смольного

Гололёд в Петербурге не привлёк внимания ни одного СМИ Смольного

Погода в Петербурге резко ухудшилась, подтвердив прогнозы синоптиков и МЧС.

Читать полностью

Новости