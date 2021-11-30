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Циклон
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  • Опубликована сегодня в 14:15

Циклон "Бенедикт" позволил Беглову сделать из Петербурга "горнолыжный курорт"

В Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября выпала треть от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Горожане столкнулись с множеством проблем по пути на работу. Петербург встал в 10-балльных пробках. Жители предполагают, что губернатор Александр Беглов решил превратить мегаполис в "горнолыжный курорт".

Проблемы подстерегали горожан сразу на выходе из подъездов. Чтобы добраться до автобусной остановки, многим пришлось преодолеть настоящую полосу препятствий. Помимо опасности поскользнуться и упасть, жители набивали целые ботинки снега, продираясь к общественному транспорту через снежные заносы.

Впрочем, находясь в автобусе или маршрутном такси, люди тоже не чувствовали себя в безопасности. Транспорт сильно заносит на заснеженных дорогах. Напуганные пассажиры рассказывают, что водители с трудом держат ситуацию под контролем, прикладывая максимум усилий для управления автобусами.

"Всю дорогу казалось, что, либо мы вот-вот в кого-то врежемся, либо кто-то не справится с управлением и влетит в нас", — рассказал один из петербуржцев.

"Горнолыжный курорт", как уже окрестили ситуацию в Петербурге, от губернатора Александра Беглова пришёлся не по вкусу многим горожанам утром 30 ноября. По их мнению, Смольный в очередной раз провалил борьбу со снежной стихией.

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