Петербуржцы с трудом добираются на работу из-за неготовности Комблага к "Бенедикту"

На Петербург обрушился снегопад, спровоцированный циклоном "Бенедикт". Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов заранее предупреждал о надвигающейся непогоде. Однако Комитет по благоустройству не сумел как следует подготовиться к противостоянию со стихией.

Чиновники Смольного отчитались о выводе на улицы города сотен единиц снегоуборочной техники. Несмотря на это, проезжая часть и тротуары оказались завалены. Чтобы не опоздать на работу, многие горожане пораньше вышли из дома. Однако это им не слишком помогло, так как с 8 до 10 утра в Северной столице всё равно наблюдались пробки. При этом сложившаяся ситуация с непогодой ещё и весьма травмоопасна.

Горожане крайне недовольны сложившейся ситуацией. Они пишут в соцсетях гневные комментарии, отмечая, что из-за некачественной уборки снега и неумения решить этот вопрос губернатора города Александра Беглова участилось число дорожно-транспортных происшествий.