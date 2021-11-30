Циклон "Бенедикт" привел к коммунальному коллапсу в Петербурге

Ночью Петербург оказался во власти снежной стихии — город накрыл снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду. О грядущей непогоде накануне сообщили в Гидрометцентре. Несмотря на это, Смольный не смог заблаговременно обеспечить эффективную уборку улиц.

Городская администрация уже не раз пропускала предупреждения синоптиков, обрекая петербуржцев на травмы из-за неубранного снега и наледи, а также на многочасовые пробки. Как сообщили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, за прошедшие выходные в этом медучреждении зафиксировали 32 случая повреждений голеней и лодыжек, включая переломы.

Проблема неготовности города к зиме ранее неоднократно поднималась в СМИ. Об этом же, в частности, красноречиво говорят цифры. Так, на сегодняшний день Петербург обладает 1,7 тыс. единиц уборочной техники, в то время как для эффективной уборки улиц зимой требуется на 30-50% больше. Тем не менее, даже в условиях нехватки уборочной техники губернатор Александр Беглов передал две снегоплавильные установки в дар Красноярску.

Ещё одна инициатива Смольного о привлечении к уборке улиц жителей города не выдерживает критики. Программа "Снежный помощник", известная ещё как "дворник-шеринг", не поможет решить проблему кадрового голода в городском благоустройстве.

Муниципальный депутат Федор Грудин справедливо заметил, что борьбу со снежной стихией нельзя отдавать на откуп гражданам. Объективно оценивая ситуацию, несложно догадаться, что мало кто из петербуржцев выйдет с лопатой на улицы в новогодние праздники или в снежную вьюгу. К тому же предлагаемая оплата этого нелёгкого труда мотивирует мало — час работы стоит всего 150 рублей.