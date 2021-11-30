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Петербуржцы рассказали о главных желаниях на Новый год. Среди них — новый губернатор
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  • Опубликована сегодня в 22:04

Петербуржцы рассказали о главных желаниях на Новый год. Среди них — новый губернатор

Активисты общественного движения "Маяк" устроили предпраздничный социологический опрос среди жителей Санкт-Петербурга. У респондентов спросили, чего они хотят пожелать родному городу и его губернатору Александру Беглову.

  • Выяснилось, что большинство опрошенных мечтают о стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
  • На втором месте оказались желающие свободно гулять, где им захочется, без предоставления изрядно надоевших QR-кодов.
  • И замыкает тройку самых популярных "мечт" — новый губернатор.

Вероятно, столь негативное отношение к действующему градоначальнику со стороны петербуржцев вызвано очередной неспособностью городской администрации справиться с десятибалльными пробками на дорогах. Городские службы не изменяют своим традициям и удивляются "внезапно" выпавшему снегу из года в год.

Интересно, что в онлайн-голосовании с аналогичным вопросом пункт "новый губернатор" спустя всего час после публикации занял уверенное первое место.

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