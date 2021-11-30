Петербуржцы рассказали о главных желаниях на Новый год. Среди них — новый губернатор

Активисты общественного движения "Маяк" устроили предпраздничный социологический опрос среди жителей Санкт-Петербурга. У респондентов спросили, чего они хотят пожелать родному городу и его губернатору Александру Беглову.

Выяснилось, что большинство опрошенных мечтают о стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

На втором месте оказались желающие свободно гулять, где им захочется, без предоставления изрядно надоевших QR-кодов.

И замыкает тройку самых популярных "мечт" — новый губернатор.

Вероятно, столь негативное отношение к действующему градоначальнику со стороны петербуржцев вызвано очередной неспособностью городской администрации справиться с десятибалльными пробками на дорогах. Городские службы не изменяют своим традициям и удивляются "внезапно" выпавшему снегу из года в год.

Интересно, что в онлайн-голосовании с аналогичным вопросом пункт "новый губернатор" спустя всего час после публикации занял уверенное первое место.