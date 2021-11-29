Петербуржцы пожаловались на снегопад и наледи на дорогах

В ночь с 28 на 29 ноября в Петербурге вновь выпал снег. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады продлятся вплоть до начала декабря. Корреспонденты нашего издания прошли по улицам города и выяснили, что последствия осадков не убраны должным образом, а на дорогах образовывается наледь. На обледеневшие дороги жалуются и автолюбители города. Снегоуборочной техники в городе обнаружено не было.

Аналогичная ситуация наблюдалась накануне, когда за ночь Петербург засыпало снегом. Наутро осадки оказались не убраны, а на дорогах образовалась наледь, которая не была должным образом обработана. Автомобилисты Северной столицы в соцсетях отметили опасность поездок в таких условиях даже на зимних шинах. Жалобы петербуржцев нашли подтверждение в сводках новостей — несмотря на выходной день, утром произошло несколько аварий.

Отсутствие эффективной уборки улиц от снега и наледи демонстрирует, что Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов не могут обеспечить безопасность жителей города в зимний период. На протяжение нескольких зимних сезонов петербуржцы регулярно жалуются на сугробы и скользкие дороги.

В распоряжении Петербурга около 1700 единиц снегоуборочной техники, хотя, по подсчётам специалистов, требуется в два раза больше. В связи с нехваткой рабочего персонала в городе запустили программу "снежный помощник", известную также как "дворник-шеринг", однако инициатива оказалась непопулярной. Возможно, причиной стала скромная оплата — участникам программы предлагают до 1000 рублей в день.