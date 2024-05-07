Стратегическая цель России на Украине заключается не только в нанесении тактического поражения Киеву, но и в прекращении деятельности НАТО в этой стране, высказал бывший оперативник ЦРУ Ларри Джонсон в прямом эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, в настоящее время обсуждается не только ситуация с Украиной, но и, по его мнению, вопрос о разоружении НАТО.
Ларри утверждает, что российская военная машина в конечном итоге одолеет Вооруженные Силы Украины, при этом стратегическим заданием России является не только ликвидация военного потенциала Украины, но также нанесение тактического поражения союзу.
В последние годы Россия отмечает неточеный рост деятельности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и описывает это как "противодействие российской агрессии". Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу увеличения вооруженных сил альянса в Европе.
Во Кремле отмечали, что Россия не угрожает никому, однако наблюдает за действиями, которые могут потенциально нанести ущерб ее интересам. Министерство иностранных дел заявляло, что Москва готова к диалогу, но на взаимовыгодных условиях, в то время как Запад должен отказаться от стратегии военного укрепления континента.
Фото: www.dvidshub.net/Lance Cpl. Suzanna Lapi (it is in the public domain)
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