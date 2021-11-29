Рабочие банкрота "Метростроя" защищают свои права на акции у Смольного

Бывшие работники "Метростроя" устроили акцию под окнами Смольного. Недавно сотрудники компании пережили "бесшовный переход" в другую компанию "Метрострой Северной Столицы" (МССС), однако до сих пор не получили зарплату от предыдущего работодателя.

Журналисты пообщались с метростроевцами и узнали подробности происходящего. Строители петербургской подземки пытались добиться справедливости через руководство МССС, однако там им посоветовали самим разбираться с проблемами. При этом некоторые из работников не получили по 80 тысяч рублей, а другие 300 тысяч рублей. В суммы включены зарплаты, премиальные и отпускные.

"Должны почти 240 тысяч. Это расчётные и неотгуленный отпуск. Сказали, сами разбирайтесь, как хотите, как щенят кинули, и всё. Да, сами разбирайтесь, так и сказали. Сам работодатель платит, получается, а старая организация с нами рассчитаться не может", — рассказал бывший работник "Метростроя".

Один из участников акции напомнил, как два года назад СМУ №13 оставлял людей без зарплаты. Метростроевцам не хватало на еду и даже на проезд до работы. Многие из сотрудников увольнялись, чтобы найти другую работу и выплатить долги по кредитам.

Метростроевцы надеются, что получат поддержку от городских властей. При этом они уже обращались к губернатору Александру Беглову, федеральным чиновникам, но до сих пор не получили ответа. Сейчас около 3700 человек ждут зарплату за полтора месяца и компенсацию за отпуск.

Когда появилась информация об акции у здания Смольного, руководство МССС встретилось с представителями коллектива. Однако компания так и не предложила никаких конкретных действий по решению проблемы.