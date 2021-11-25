Петербуржцы жалуются на нехватку вакцин от коронавируса

Жители города с трудом могут записаться на вакцинацию от коронавируса — встать в очередь на прививку даже с помощью службы 122 и онлайн-сервисов. Между тем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно призывал жителей города проявить сознательность.

В Санкт-Петербурге до недавних пор наблюдался даже дефицит препаратов "Спутник Лайт", которые петербуржцы предпочитают применять для ревакцинации. Только 21 ноября в город поступила партия в количестве 270 тысяч доз.

Напомним, что ещё несколько недель назад в Смольном всё же признали, что прививок в Петербурге не хватает. Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что не стоит ожидать скорого поступления вакцины "КовиВак". Чиновник объяснил ситуацию сложным производством препарата. На всю страну было выпущено около миллиона доз, но второму по численности населения городу почти не досталось вакцин.

Заведующий кафедрой эпидемиологией медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев считает, что городской Комитет по здравоохранению показал слабую работу.