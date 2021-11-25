Вопрос о контракте "Фирмы Флоридан" со школой №575 остался без ответа

На прошлой неделе в одной из петербургских школ несколько учащихся заболели кишечной инфекцией после обеда в школьной столовой. СМИ сообщали о вероятном отравлении. Инцидент произошел в школе №575 Приморского района, организацией питания в которой занимается комбинат "Фирма Флоридан".

Журналисты обратились за разъяснениями в пресс-службу районной администрации. Там перестали отвечать на звонки после вопроса, касающегося обстоятельств заключения договора с оператором питания.

Ранее журналисты выяснили, что школа напрямую заключила госконтракт с комбинатом. Тендер не проводили. При этом, согласно данным в ЕИС, комитет по госзаказу провел этим летом конкурсы на организацию питания в учебных заведениях Приморского района. Причина, по которой школу №575 не включили в число заказчиков, неизвестна. В настоящее время для учебного заведения проводят отдельный электронный аукцион.

Приём заявок от желающих принять участие в аукционе завершится 1 декабря. Далее конкурсная комиссия выберет, какой комбинат будет поставлять питание в школы № 575 и №154 Приморского района.

Реакция представителя пресс-службы, который перестал отвечать на звонки журналистов, вызывает вопросы у журналистов. Закон не запрещает заключать контракты напрямую с поставщиками. Возможно, в администрации опасаются, что журналисты смогут что-то узнать об отношениях районных чиновников с "Фирмой Флоридан".

Кроме того, "Флоридан" связывают с крупнейшим за последнее время скандалом на рынке социального питания: против экс-главы УСП Алексея Барабанщикова возбудили уголовное дело, а позже уволили.

Барабанщиков откровенно рассказывал журналистам о хаосе, творящемся на рынке соцпита, его коррумпированности и связях районных чиновников с поставщиками. Журналисты предполагают, что к устранению Барабанщикова может быть причастна "Фирма Флоридан", а также помощник губернатора Александра Беглова Игорь Захватов и его отец Андрей. Супруга Игоря Захватова Инесса одно время работала в компании.

В СМИ не исключают, что в увольнении экс-главы УСП был заинтересован и петербургский градоначальник.