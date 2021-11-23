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Обслуживаемый
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  • Опубликована сегодня в 13:43

Обслуживаемый "Фирмой Флоридан" пищеблок школы №575 закрыли после массового заболевания ОКИ

В пятницу, 19 ноября, не менее пяти учеников школы №575 Приморского района Петербурга были вынуждены обратиться за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией (ОКИ).

Родители считают, что дети могли подхватить инфекцию в школьной столовой и что количество пострадавших детей значительно больше, чем указано в официальных источниках. Просто не все мамы посчитали нужным вызывать врача, считают они.

В настоящее время в школе проходит проверка Роспотребнадзора. Столовая закрыта, детям выдают пайки.

Несмотря на то, что расследованием инцидента уже занимается Роспотребнадзор, родители составили заявление в прокуратуру. Недоверие к РПН объясняется тем, что надзорный орган до сих пор не смог назвать причину массового заболевания детей в гимназии №85 Петроградского района, зафиксированного месяц назад.

Примечательно, что оба образовательных учреждения сотрудничают с поставщиком питания "Фирма Флоридан", на деятельность которого неоднократно жаловались родители. Стоит также отметить, что компания была уличена в трёх картельных сговорах. Тем не менее, она продолжает сотрудничать со школами Петербурга.

Напомним, недавно был задержан и уволен с поста Алексей Барабанщиков, возглавлявший УСП Петербурга, который как раз боролся с картельными сговорами. Ему вменяют нанесение ущерба городскому бюджету. Однако СМИ считают причиной уголовного преследования чиновника его деятельность по наведению порядка на рынке соцпита и критику позиции Смольного по этому вопросу.

Высказывалось также предположение, что в аресте Барабанщикова были заинтересованы люди, входящие в окружение губернатора Петербурга. В частности, одним из интересантов уголовного преследования экс-главы УСП может быть "Флоридан", где некоторое время работала Инесса Захватова, жена одного из помощников Беглова.

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