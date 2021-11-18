Транспортную отрасль Ростовской области ждут глобальные изменения

В Москве в рамках Международного форума "Транспорт России-2021", где ежегодно обсуждаются наиболее актуальные для транспортной отрасли вопросы, делегация из Ростовской области подписала ряд важных соглашений.

В частности, в Ростовской области теперь появится транспортная карта "Тройка", которая с успехом применяется в столице как единый билетный носитель. Соглашение о её внедрении было подписано с правительством Москвы. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, теперь коллегам на Дону будет легко в онлайн-режиме отслеживать пассажиропоток, чтобы адекватно оценивать актуальность и загруженность маршрутов. Планируется, что проект активно заработает во всём регионе уже в следующем году. Эта универсальная карта предназначена не только для оплаты проезда, она предоставляет возможность пользоваться и другими сервисами.

Также на форуме была достигнута договоренность с авиакомпанией Азимут", которая планирует уже в следующем году запустить новые рейсы из аэропорта "Платов" в города ДФО. Было подписано соглашение и с авиакомпанией "ИрАэро", которая уже в 2022 году запустит международные рейсы для жителей Дона в Париж и Ереван.

"За 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта "Платов" приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Сегодня из "Платова" на регулярной основе полёты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным. С приходом ещё одной компании эти направления расширятся, а значит, у жителей Дона появится больше возможностей для вылета", — отметил убернатор Ростовской области Василий Голубев.

Была достигнута договорённость и с инвестиционной компанией "Регион" о строительстве автодороги "Западная хорда", которая станет частью Ростовского транспортного кольца. Из 30 млрд рублей, которые заложены на строительство дороги, 14 млрд предоставят частные инвесторы.

"Западной хорды" пока нет, даже в виде проектно-сметной документации. Сегодня мы обсудили с инвестором совместные шаги по созданию проекта и по самому строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем", — пояснил Василий Голубев.

Также компания "Синара" готова продолжить партнёрство с правительством Ростовской области, в частности, на форуме было подписано соглашение о создании скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Инвестиции в проект заложены в сумме около 52 млрд рублей. Этот проект поддерживается также и на федеральном уровне.