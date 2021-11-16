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Беглов испугался раскрытия коррупции Барабанщиковым и закрыл чиновника на 2 месяца
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  • Опубликована сегодня в 14:58

Беглов испугался раскрытия коррупции Барабанщиковым и закрыл чиновника на 2 месяца

Бывший руководитель Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексей Барабанщиков поплатился за попытку реформировать сферу соцпитания по указу Беглова. Куйбышевский районный суд Петербурга заключил чиновника под стражу по делу о причинении имущественного вреда.

За период работы в должности главы УСП Барабанщиков сделал проведение электронных аукционов более прозрачным. По указу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова он укрупнил лоты и распорядился, чтобы тендеры проводились городским комитетом по госзаказу. Однако коррумпированным чиновникам это не понравилось.

Уголовное преследование Барабанщикова вызвало общественный резонанс. Родители петербургских школьников требуют, чтобы его освободили. Многие уверены, что дело против него сфабриковано по требованию Беглова. Фактически, Смольный избавился от чиновника, когда тот стал рассказывать неудобную правду о ситуации на рынке питания. Поскольку губернатор был в курсе происходящего, то именно он и его ближайшее окружение должны нести ответственность за хаос на рынке соцпитания.

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