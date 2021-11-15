В Смольном испугались разоблачения Барабанщиковым схем незаконного обогащения

Бывшего главу Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова заключили под стражу на два месяца. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд Петербурга в рамках обвинений, выдвинутых в отношении экс-чиновника по статье 165 УК РФ о причинении имущественного вреда.
Занимая пост руководителя УСП, Барабанщиков успел провести реформу на рынке социального питания и сделал проведение тендеров более прозрачным. Он реализовал инициативу губернатора Александра Беглова по укрупнению лотов и сделал так, чтобы тендеры суммой более 40 млн рублей проводились комитетом по госзаказу, а не районными администрациями. Однако такие изменения не понравились некоторым комбинатам питания и коррумпированным чиновникам, которые годами наживались за счёт картельных сговоров.
Уголовное преследование Барабанщикова привлекло внимание не только журналистов, но и общественности. За ситуацию переживают родители петербургских школьников, которые уже выступили с требованием прекратить уголовное преследование бывшего руководителя УСП. Многие считают, что дело против Барабанщикова сфабриковано, причём самим Бегловым, по инициативе которого лоты и были укрупнены. Документы, подтверждающие это, были опубликованы в Сети.
Не исключено, что Смольный таким образом решил устранить Барабанщикова, который открыто говорил о проблемах на рынке соцпитания и его коррумпированности. Кроме того, бывший глава УСП неоднократно критиковал содействующих картелизации рынка городских и районных чиновников, что тоже могло стать причиной давления.
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Поводом для дела против Барабанщикова могло стать недовольство Смольного позицией чиновника
Дело против бывшего начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова может иметь политический окрас. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Антон Цирит.
Беглова могут привлечь в качестве свидетеля по делу экс-главы УСП Петербурга Барабанщикова
Губернатор Петербурга Александр Беглов может выступить в качестве свидетеля в рамках рассмотрения дела бывшего главы Управления социального питания города Алексея Барабанщикова, сообщил осведомлённый источник.