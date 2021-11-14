Беглов лично участвовал в формировки закупок на рынке соцпитания Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был лично вовлечён в функционирование системы социального питания города, возглавляемую задержанным правоохранительными органами Александром Барабанщиковым.

Ранее главу Управления социального питания Северной столицы задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Также в УСП были проведены обыски в рамках указанного дела.

Оно касается тендера на поставку питания в образовательные учреждения Пушкинского района. Победу одержало АО "КСП Красносельский", в совет директоров которого входит Барабанщиков. Также участие в торгах принимало предприятие "Столовая №14", которое предлагало более дешёвую стоимость продукции, однако за счёт качественных показателей победил "КСП Красносельский". Именно разницу между ценой предложений двух петербургских комбинатов пытаются вменить Барабанщикову в качестве "ущерба".

Telegram-канал "Площадь Восстания" представил документы, согласно которым все требования по "укрупнению" на самом деле шли не от находящегося в настоящее время под следствием главы УСП, а от губернатора Беглова. Утверждается, что он был лично вовлечён в функционирование системы соцпитания, ограничивая тем самым допуск к торгам и ослабляя конкуренцию на рынке.

Отмечается, что уголовное дело против Барабанщикова напрямую связано с его принципиальной позицией. Глава УСП дал понять, что не собирается молчать о беспределе и коррупции в подконтрольной ему сфере. Поэтому Смольный принял решение просто "слить" его, о чём свидетельствует опубликованная информация.

При этом, между администрацией Петербурга и силовым блоком существуют споры касательно дальнейшей судьбы Барабанщикова. Аппарат губернатора настаивает, чтобы "несговорчивый" чиновник провёл под стражей как можно дольше, но силовики не понимают, как выполнить эту задачу в условиях "размытости" вменяемой ему статьи.