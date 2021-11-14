Поводом для дела против Барабанщикова могло стать недовольство Смольного позицией чиновника

Дело против бывшего начальника Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова может иметь политический окрас. Об этом заявил адвокат экс-чиновника Антон Цирит.
Комментируя задержание Барабанщикова правоохранительными органами по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана при работе в УСП, адвокат обратил внимание на то, что суд отложил рассмотрение дела по ходатайству прокуратуры, чтобы дать возможность следователям собрать дополнительные доказательства по делу.
Это обстоятельство позволяет предположить, что у обвинения нет достаточных улик против Барабанщикова, который свою вину полностью отрицает.
По словам Цирита, к смягчающим обстоятельствам по делу экс-главы УСП можно отнести тот факт, что у Барабанщикова четверо детей, также он ранее не привлекался к уголовной ответственности. Заседание суда по избранию меры пресечения для чиновника состоится 15 ноября.
По мнению адвоката, дело может иметь политическую подоплеку, так как Барабанщиков отличался принципиальной позицией, которая могла "раздражать" городскую администрацию.
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