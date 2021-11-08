Зрители оценили комедийную идею фильма-исповеди Евгения Пригожина "16-й"

Технический показ кинокартины предпринимателя Евгения Пригожина "16-й", посвящённой выборам президента США 2016 года, удивил зрителей.

Неожиданностью для десятков тысяч зрителей картины стало то, что фильм оказался комедией. Этот ход авторов ленты пришелся аудитории по душе, что видно по комментариям пользователей Сети.

"Удивительно, но по картинке вполне годно — уровень стриминг-сервисов", — заметил один из зрителей.

Презентация фильма "16-й" должна была пройти в Нью-Йорке 3 ноября, но была сорвана дважды. Сначала от сотрудничества отказался кинотеатр Film Society of Lincoln Center. Когда авторы проекта договорились с администрацией Angelika Film Center and Cafe, сеанс был сорван сотрудниками полиции. Они ворвались в кинозал и заставили зрителей покинуть помещение.

Фильм "16-й" позиционировался в качестве "исповеди" петербургского предпринимателя Евгения Пригожина о событиях, которые привели к победе на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Противники новоизбранного президента обвиняли его в "сговоре" с Москвой, но даже двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло тому доказательств.