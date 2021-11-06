Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР. Зрителей кинотеатра Angelika Film Center & Café выгнали из зала. Ранее продюсер фильма Сергей Щеглов рассказал, что первая премьера, запланированная на 3 ноября, была отменена другим кинотеатром.

"Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма "16-й" в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ", — отметил он.

В американских соцсетях Twitter и Reddit появилась видеозапись того, как полицейские выводили людей из зала принудительно.

Фильм "16-й" позиционируется как автобиографическая работа, рассказывающая о выборах президента США в 2016 году. Первый официальный трейлер был опубликован на YouTube 26 октября 2021 года. Закадровый голос обещал зрителям показать всю правду о вмешательстве в американские выборы. При этом на экране был показан затемненный силуэт человека, напоминающего бизнесмена Евгения Пригожина.

Московская премьера фильма запланирована на 8 ноября. Важно отметить, что Евгений Пригожин является одним из основных фигурантов дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Члены Палаты представителей и Сената США открыто называли бизнесмена "угрозой национальной безопасности". На расследование вмешательства в выборы у спецпрокурора США Роберта Мюллера ушло два года, однако он так и не сумел найти свидетельств "сговора" между победившим на выборах Дональдом Трампом и российской стороной.

Несмотря на это, Евгений Пригожин и связанные с ним компании оказались под американскими санкциями именно из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы.