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Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
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  • Опубликована сегодня в 0:22

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

По мнению Томас-Гринфилд, "Их присутствие может стать ударом по миру и безопасности в регионе".

В сентябре МИД России подтвердил, что правительство Мали заключило соглашение с российской частной военной компанией. Сотрудники "ЧВК Вагнера" прибыли в африканскую республику еще летом и уже приступили к выполнению задач по подготовке местных вооруженных сил. Мали годами ведет борьбу против террористических группировок, включая "Аль-Каиду"* и ИГ* (запрещены в РФ). Россияне уже показали высокую эффективность, тренируя солдат и офицеров армии Центральноафриканской республики. В то же время, миротворцы миссии ООН (МИНУСМА) и французский контингент не показали ни малейших результатов в борьбе с боевиками. Деятельность этих сил наблюдатели связывали с контролем над наркотрафиком и незаконной добычей полезных ископаемых. Кроме того, неоднократно сообщалось о связях французских военных и спецслужб с экстремистами.

Однако с точки зрения американских официальных лиц, победа малийцев с помощью русских была бы слишком неприятна. К тому же, российские специалисты могут выяснить слишком много тайн о том, чем реально занимались европейцы и "голубые каски" в Мали вместо борьбы с террором. Поэтому дипломат так озабочена судьбой и безопасностью боевиков.

* организации, запрещенные на территории РФ

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