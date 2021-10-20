Жители Ростовской области активно подключились к переписи населения

Жители Дона активно включились в процесс переписной кампании, которая стартовала на днях в России. Цель Всероссийской переписи населения — собрать наиболее полные данные о проживающих в стране россиянах. И большинство дончан, неравнодушных к будущему своей страны, уже проявили свою гражданскую позицию. Дончане чаще всего отдавали предпочтение онлайн-переписи, что особенно актуально в период пандемии. Это нововведение ВПН будет доступно на портале "Госуслуги" до 8 ноября.

Для желающих пообщаться лично с переписчиками в донском регионе работают 1267 участков, также открыты участки и на площадках 76 МФЦ, которые проработают до 14 ноября.

Что примечательно, команда донских переписчиков — одна из самых больших в стране: свою помощь в сборе статистических данных предложили около 9 тысяч человек. Волонтеры на участках пользуются индивидуальными средствами защиты, а для дополнительной безопасности сотрудников участков регулярно тестируют на COVID-19.

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова осталась довольна итогами первых двух дней ВПН: "Онлайн-формат переписи использовали 142 тысячи наших земляков, "Госуслуги" не передают никому персональные данные граждан и заполненные анкеты. Все данные обезличиваются и обрабатываются в обобщённом виде".

Александр Скрябин, заместитель губернатора, отметил, что дончане не остались равнодушными и приняли активное участие в переписи:

"Мы также продолжим мониторить работу переписчиков для того, чтобы Всероссийская перепись населения-2020 в Донском крае прошла на высшем уровне".

Стоит отметить, что традиционный способ переписи также не утратил своей актуальности, многие дончане с удовольствием посещают участки, а волонтеры для опроса используют планшет с программным обеспечением отечественного производства.