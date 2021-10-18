Курорт "Роза Хутор" выступил партнером деловой программы VIII РКТФ

20 октября 2021 года с 9.00 до 11.00 курорт "Роза Хутор" в качестве делового партнера VIII Российско-Китайского туристического форума проведет стратегическую сессию — презентацию реализованного кейса "Коммуникационная стратегия на туристическом рынке КНР".

Активный участник российско-китайского диалога в сфере туризма, заместитель генерального директора по международным отношениям "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отмечает, что стратегическое развитие отношений между туристическими сообществами двух стран продолжает развиваться, чему в немалой степени способствуют подобные мероприятия.

"Наблюдается процесс креативного подхода к осмыслению и решению бизнес-задач, стратегическая оценка и реализация ассиметричных решений, диктуемых современными условиями внешней среды. На нашей сессии мы поделимся опытом разработки и реализации коммуникационной стратегии на туристическом рынке КНР и новых точках роста стратегического развития российско-китайского туризма. Будет интересно!", — заверил представитель курорта.

На площадке форума будет организован профессиональный обмен опытом между специалистами-практиками, работающими в отрасли многие годы и на деле доказавшими свою компетентность.

Спикеры подробно остановятся на вопросах использования олимпийского наследия как драйвера развития территорий, применения этого опыта в коммуникациях, разработки инструментов реализации конкурентных преимуществ и др.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте форума www. rctf. online или по ссылке.

Напомним, с 19 по 20 октября в Москве в гибридном формате пройдет VIII Российско-Китайский туристический форум "Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей". Мероприятие организовано Туристической ассоциацией "Мир без границ" совместно с Китайской ассоциацией туристического сервиса (CATS).

Гибридный формат форума подразумевает, что основные спикеры смогут выступить в онлайн режиме. Такой вариант общения обеспечит единая платформа, когда, несмотря на пандемийные ограничения, специалисты и слушатели не только из отдалённых регионов России, но и из Китая могут обменяться мнениями. Благодаря современным возможностям мультимедиа, участники форума познакомятся со всеми демонстрационными материалами.