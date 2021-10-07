В Сочи стартовала конференция, посвященная природному туризму

На курорте "Роза Хутор" стартовала ежегодная конференция. Мероприятие проходит уже четвертый год подряд и по традиции становится местом общественной дискуссии по острым вопросам устойчивого развития природной рекреации в России и мире. В ходе конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" будет дан глобальный обзор ключевых вызовов, перспектив, трендов и рисков, встающих на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете.

"Природный туризм является одним из перспективных направлений развития отрасли. Россия — красивейшая и гостеприимная страна с богатыми природными достопримечательностями. Правительство России уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма, делает все, чтобы российские и иностранные граждане путешествовали, открывая для себя заповедные территории нашей страны. Для этого запущен национальный проект, в рамках которого действуют меры государственной поддержки, создаются условия для создания туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, развития природного туризма. Конференция является уникальной площадкой, где представители профессионального сообщества власти и бизнеса ведут прямой диалог, обмениваются интересными идеями", — говорится в приветствии участников конференции премьер-министра России Михаила Мишустина.

Международный блок программы конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в этом году будет представлен важным событием — совместной сессией Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и вопросами реализации программы "Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)".

"Мы говорим последнее время, что экология, природа, климат и биоразнообразие — это то, что является основой дальнейшей жизни. К сожалению, до сегодняшнего дня мы относились к этому, можно сказать, по-варварски: 50 процентов живого на планете земля уже уничтожено. Это приводит к деградации в ускоренном режиме всего, что связанно с будущим наших детей и внуков. Генеральный секретарь ООН принял решение о том, что организация запускает новую десятилетнюю программу по восстановлению экосистемы. Конечно, мы должны поддержать инициативу и уже направили соответствующую обращение президенту России", — подчеркнул посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы ФС РФ Вячеслав Фетисов.

Вячеслав Фетисов отметил, что российские предприятия уже готовы поддержать "зеленую" инициативу.

В ходе конференции эксперты обсудят внедрение "зеленых стандартов" проектирования и строительства инфраструктуры, ориентированной на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность. Впервые термин на девелоперском рынке России появился на волне Зимних Игр 2014 года.

Курорт "Роза Хутор" выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и строительства инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт — "Зеленый код".

На фоне стремительного роста рынка на конференции также будут затронуты вопросы финансового сектора, который декларирует интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма и туризма на ООПТ, в том числе с применением принципов ESG-инвестирования.

В отрасли с нетерпением ждут реформы законодательства об ООПТ, которая должна создать прозрачные правила реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма на ООПТ.

Одной из главных тем конференции станет задача обеспечения добрососедства и благополучия для людей и диких животных на природной территории, используемой для туризма и отдыха.

В рамках дискуссионной̆ сессии участники обсудят возможности и условия для объединения усилий по укреплению научной, технической и организационной базы для обеспечения безопасности туристов и сохранения животного мира на природных территориях, используемых для рекреационной деятельности.

Также будут обсуждаться вопросы безопасности: за прошедший год на фоне значительного роста потребительского рынка в отрасли, произошли подвижки в законодательстве о ее профессиональных участниках — появилась аттестация инструкторов-проводников, введены меры административной ответственности.

Конференция завершит свою работу 8 октября.