На протяжении долгого времени многие российские военные специалисты вынуждены были фактически служить "под чужими флагами". Люди с реальным боевым опытом и навыками ведения современной войны массово "утекали" за рубеж, однако сейчас эта практика наконец подошла к концу.

По словам политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, после распада СССР российские военнослужащие оказались весьма востребованы за рубежом.

"После распада соцлагеря люди с боевым опытом массово покинули свои страны в поисках лучшей доли, отправившись, так сказать в экстремальные путешествия. Многие из них стали бойцами Иностранного легиона Франции, ЧВК", — заметил эксперт.

Однако, напомнил Шаповалов, служба под чужим командованием — это вовсе не в традициях российских военных.

"Не стоит сбрасывать со счетов ценности патриотизма. Нашим служилым людям есть, что защищать, они воспитываются на идеях защиты Родины и национальных интересов России", — добавил аналитик.

Весьма кстати пришелся новый национальный бренд, постепенно набирающий популярность и давший россиянам показать себя в лучшем свете фактически в мировом масштабе. Так, отечественные специалисты уже успели продемонстрировать большие успехи в ЦАР, где в кратчайшие сроки сумели обеспечить местной армии такую мощную подготовку, что она поборола многолетнюю террористическую угрозу.

Теперь же, вдохновленные успехами россиян в борьбе с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке, власти Мали пригласили к сотрудничеству сотрудников "ЧВК Вагнера".

Сейчас крайне важно остановить "утечку мозгов" из РФ и создать адекватные условия для того, чтобы россияне могли успешно и эффективно применять свои профессиональные навыки — ведь от этого напрямую зависит и национальная безопасность нашей страны.