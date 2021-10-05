Российская ЧВК стала символом национального возрождения

На протяжении долгого времени многие российские военные специалисты вынуждены были фактически служить "под чужими флагами". Люди с реальным боевым опытом и навыками ведения современной войны массово "утекали" за рубеж, однако сейчас эта практика наконец подошла к концу.
По словам политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, после распада СССР российские военнослужащие оказались весьма востребованы за рубежом.
"После распада соцлагеря люди с боевым опытом массово покинули свои страны в поисках лучшей доли, отправившись, так сказать в экстремальные путешествия. Многие из них стали бойцами Иностранного легиона Франции, ЧВК", — заметил эксперт.
Однако, напомнил Шаповалов, служба под чужим командованием — это вовсе не в традициях российских военных.
"Не стоит сбрасывать со счетов ценности патриотизма. Нашим служилым людям есть, что защищать, они воспитываются на идеях защиты Родины и национальных интересов России", — добавил аналитик.
Весьма кстати пришелся новый национальный бренд, постепенно набирающий популярность и давший россиянам показать себя в лучшем свете фактически в мировом масштабе. Так, отечественные специалисты уже успели продемонстрировать большие успехи в ЦАР, где в кратчайшие сроки сумели обеспечить местной армии такую мощную подготовку, что она поборола многолетнюю террористическую угрозу.
Теперь же, вдохновленные успехами россиян в борьбе с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке, власти Мали пригласили к сотрудничеству сотрудников "ЧВК Вагнера".
Сейчас крайне важно остановить "утечку мозгов" из РФ и создать адекватные условия для того, чтобы россияне могли успешно и эффективно применять свои профессиональные навыки — ведь от этого напрямую зависит и национальная безопасность нашей страны.
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