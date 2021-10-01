Группа "Земляне": может ли символ эпохи вернуться на сцену?

В наше время любители музыки и песенного творчества испытывают острый дефицит качественного продукта, способного до глубины пронять русскую душу. Современные исполнители гоняются за дешевой популярностью и позиционируют себя, скорее, как звезд шоу-бизнеса, чем как высококлассных вокалистов, авторов и исполнителей проникновенных текстов.

Отсюда и ностальгия по тем временам, когда настоящие таланты могли собирать целые стадионы, как это делала группа "Земляне". Кстати, творчество советских "Rolling Stones" находило и в те, уже далекие годы, горячий отклик за рубежом у немецкой и американской публики. Сам Пьер Карден приглашал наших музыкантов для творческого сопровождения парижского показа мод в 1989 г.

Тоска по хорошей музыке — актуальная проблема для сегодняшнего российского общества. Поэтому недавняя встреча в формате рабочего ужина между участниками легендарной группы Владимиром Киселевым и Игорем Романовым приковала повышенный интерес не только их давних почитателей, но и широких кругов меломанов. Не станет ли это первым шагом к возвращению любимцев публики? Почему бы и нет? Ведь воссоединилась недавно та же группа "АВВА".

В былые годы пронзительные тексты и оригинальный звук сделали "Землян" завсегдатаями советских радиоэфиров, а количество концертов доходило до 30 в месяц. Если короли советской рок-музыки поднакопили вдохновения и не растратили былые таланты, то их возвращение может стать настоящим триумфом.