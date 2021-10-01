Группа "Земляне": может ли символ эпохи вернуться на сцену?

В наше время любители музыки и песенного творчества испытывают острый дефицит качественного продукта, способного до глубины пронять русскую душу. Современные исполнители гоняются за дешевой популярностью и позиционируют себя, скорее, как звезд шоу-бизнеса, чем как высококлассных вокалистов, авторов и исполнителей проникновенных текстов.
Отсюда и ностальгия по тем временам, когда настоящие таланты могли собирать целые стадионы, как это делала группа "Земляне". Кстати, творчество советских "Rolling Stones" находило и в те, уже далекие годы, горячий отклик за рубежом у немецкой и американской публики. Сам Пьер Карден приглашал наших музыкантов для творческого сопровождения парижского показа мод в 1989 г.
Тоска по хорошей музыке — актуальная проблема для сегодняшнего российского общества. Поэтому недавняя встреча в формате рабочего ужина между участниками легендарной группы Владимиром Киселевым и Игорем Романовым приковала повышенный интерес не только их давних почитателей, но и широких кругов меломанов. Не станет ли это первым шагом к возвращению любимцев публики? Почему бы и нет? Ведь воссоединилась недавно та же группа "АВВА".
В былые годы пронзительные тексты и оригинальный звук сделали "Землян" завсегдатаями советских радиоэфиров, а количество концертов доходило до 30 в месяц. Если короли советской рок-музыки поднакопили вдохновения и не растратили былые таланты, то их возвращение может стать настоящим триумфом.
Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду
Французские военнослужащие нейтрализовали своего резидента в Сахеле, чтобы зачистить следы сотрудничества с боевиками.
Политолог объяснил, что создало чудовищный имидж Франции в Африке
Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки.
Всероссийская перепись населения: факты и история
В этом году в России пройдёт масштабная перепись населения. Она охватит все регионы страны и продлится целый месяц с 15 октября по 14 ноября (в труднодоступных областях до 20 декабря).
Осужденным по резонансному "льняному делу" фактически вынесли смертный приговор
Осужденные в Вязьме по скандальному "льняному делу" нуждаются в неотложной медицинской помощи. Двое аграриев, экс-депутат Смоленской областной Думы Владимир Куприянов и его бизнес-партнер Владимир Шрейн, которых Вяземский районный суд приговорил в августе 2021 года к пяти годам колонии за хищение бюджетных денег, сейчас находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. Фактически, отправив в колонию пенсионеров, суд вынес им смертный приговор.