Ученый-социолог Максим Шугалей выразил надежду на активность избирателей

17 сентября, ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей посетил избирательный участок №292 в Выборгском районе Санкт-Петербурга и проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС.
Социолог не рассказал, на кого из кандидатов пал его выбор, но отметил низкую активность электората. По мнению Шугалея, так происходит из-за непривычного для населения трехдневного голосования.
"Надо понимать, что такое решение — исключительная мера, принятая, для того чтобы как можно больше желающих смогли проголосовать. Сейчас всё, что мы можем сделать для России, — это прийти на выборы и сделать народное волеизъявление", — отметил социолог.
Максим Шугалей подчеркнул:
"России нужна полноценная Госдума, а Санкт-Петербургу — полноценный ЗакС".
Он выразил надежду на высокую явку в воскресенье, в последний день голосования.
Напомним, что выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание будут проходить на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 сентября.
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