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Ученый-социолог Максим Шугалей выразил надежду на активность избирателей
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  • Опубликована сегодня в 16:10

Ученый-социолог Максим Шугалей выразил надежду на активность избирателей

17 сентября, ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей посетил избирательный участок №292 в Выборгском районе Санкт-Петербурга и проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС.

Социолог не рассказал, на кого из кандидатов пал его выбор, но отметил низкую активность электората. По мнению Шугалея, так происходит из-за непривычного для населения трехдневного голосования.

"Надо понимать, что такое решение — исключительная мера, принятая, для того чтобы как можно больше желающих смогли проголосовать. Сейчас всё, что мы можем сделать для России, — это прийти на выборы и сделать народное волеизъявление", — отметил социолог.

Максим Шугалей подчеркнул:

"России нужна полноценная Госдума, а Санкт-Петербургу — полноценный ЗакС".

Он выразил надежду на высокую явку в воскресенье, в последний день голосования.

Напомним, что выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание будут проходить на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

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