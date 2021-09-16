Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду

Французские военнослужащие нейтрализовали своего резидента в Сахеле, чтобы зачистить следы сотрудничества с боевиками.

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитался о спецоперации, в ходе которой французскими военнослужащими в Сахеле был убит глава ISGS, "Исламского государства в Большой Сахаре" (организация запрещена в России) Аднан Абу Валида ас-Сахрауи. Известно, что долгие годы он подозревался в тесном сотрудничестве с французской разведкой.

На этом фоне нейтрализация Ас-Сахрауи выглядит как попытка зачистить следы перед выводом французского военного контингента из Мали. Летом 2021 года Макрон заявил о намерении завершить бесславную операцию "Бархан". Вооруженные силы Франции пришли в Мали с целью покончить с радикальным исламизмом, однако вместо этого французы активно сотрудничали с боевиками в области контроля за наркотрафиком.

В беседе с ФАН военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал борьбу французов с боевиками в Сахеле показной.

"Это такой был блеф. Сейчас у французов очень трудная ситуация в экономике и в плане комплектации своих вооруженных сил. После того, как США сдали все свои военные позиции, Франции необходимо опираться на свои силы, они сейчас пытаюсь создать военный союз с Германией. Я думаю, что их уход из Африки — это следствие единой политики, которую проводит французское правительство", — отметил эксперт.

По его словам, заметание следов — это обычное дело для западных спецслужб. Они убирают всех людей, которые могут рассказать о преступлениях и раскрыть реальную правду.