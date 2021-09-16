Главарь ISGS был ликвидирован французами в попытке скрыть правду

Французские военнослужащие нейтрализовали своего резидента в Сахеле, чтобы зачистить следы сотрудничества с боевиками.
Президент Франции Эммануэль Макрон отчитался о спецоперации, в ходе которой французскими военнослужащими в Сахеле был убит глава ISGS, "Исламского государства в Большой Сахаре" (организация запрещена в России) Аднан Абу Валида ас-Сахрауи. Известно, что долгие годы он подозревался в тесном сотрудничестве с французской разведкой.
На этом фоне нейтрализация Ас-Сахрауи выглядит как попытка зачистить следы перед выводом французского военного контингента из Мали. Летом 2021 года Макрон заявил о намерении завершить бесславную операцию "Бархан". Вооруженные силы Франции пришли в Мали с целью покончить с радикальным исламизмом, однако вместо этого французы активно сотрудничали с боевиками в области контроля за наркотрафиком.
В беседе с ФАН военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал борьбу французов с боевиками в Сахеле показной.
"Это такой был блеф. Сейчас у французов очень трудная ситуация в экономике и в плане комплектации своих вооруженных сил. После того, как США сдали все свои военные позиции, Франции необходимо опираться на свои силы, они сейчас пытаюсь создать военный союз с Германией. Я думаю, что их уход из Африки — это следствие единой политики, которую проводит французское правительство", — отметил эксперт.
По его словам, заметание следов — это обычное дело для западных спецслужб. Они убирают всех людей, которые могут рассказать о преступлениях и раскрыть реальную правду.
"Это убийство может укладываться в эту логику, но нужно, конечно, разбираться. Эта версия имеет полное право на жизнь", — резюмировал Матвийчук.
Политолог объяснил, что создало чудовищный имидж Франции в Африке
Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки.
Силовики Анголы не справляются с напором боевиков
Власти Анголы в борьбе с боевиками могут обратиться за помощью к иностранным союзникам.
Винницкая дискутировала с фейковым генералом
44-летняя красотка ходила на выборы всего один раз в жизни, а потом решила, что это скучно, везде одно и то же. Ее решение выдвинуться кандидатом продиктовано именно этим.
Юлию Саранову ожидает проверка на причастность к разработке методички о поддержке трансгендеров в российских школах
На днях в Генпрокуратуру России поступила просьба о проверке деятельности Юлии Сарановой — главы Фонда Твери, сообщает БФМ. Подобное заявление отправила программа "Момент истины".