Винницкая дискутировала с фейковым генералом

Адекватная. Не лицемерит. Не манипулирует. В этом, положа руку на сердце, признается Татьяна Винницкая — кандидат в депутаты от партии "Новые люди" по 208 избирательному одномандатному центральному округу. 44-летняя красотка ходила на выборы всего один раз в жизни, а потом решила, что это скучно, везде одно и то же. Ее решение выдвинуться кандидатом продиктовано именно этим. Скучно, одноэтажно, предсказуемо. А ей хочется по-честному и по-настоящему. Амбициозности г-же Винницкой не занимать. Чего стоят одно только ростовые куклы со слоганом "Она одна такая", которые прогуливались" под окнами Госдумы. Одну "Одну такую" даже украли на Чистых прудах. Мы его понимаем.

Ну что ж, с почином! Как говорится: "не догоню, так согреюсь", не победит на выборах, так хоть заявит о себе на всю страну. Какая женщина откажется от такой возможности? И нам хорошо. Когда в последний раз нас веселили депутаты? Нет, решения-то у них почти всегда смешные. А вот чтобы просто, по человечески? Даже Владимир Вольфович поутих. А Татьяна смело вступила в дебаты с грозным генералом Правдюком.

Молодец, на самом деле. Потому что, по оценкам социологов, дебаты давно уже перестали быть нормальным "победительным" элементом. И интерес граждан к выборам не высок, а уж монохромный словесный пинг-понг вообще давно навяз в зубах, как "Золотой ключик". А дебаты с выдуманным генералом в соцсетях не посмотрел только ленивый. "Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй", в том плане, что генерал суров, пафосен и на полном серьезе несет абракадабру, олицетворяя власть. Татьяна — мила и искренна, олицетворяя креатив. Хороший ход, чего уж. Только одна маленькая ремарка, с вашего позволения. Оппонируя генералу с фамилией Правдюк, Татьяна как бы противопоставляет себя ему и должна будет для продолжения накреативить себе и противоположный по смыслу псевдоним. Кривдина? Коверная? Никулина или Карандашьева? Ну время покажет, а пока — аплодисменты новым людям и "Новым людям"!