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Юлию Саранову ожидает проверка на причастность к разработке методички о поддержке трансгендеров в российских школах
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  • Опубликована сегодня в 13:00

Юлию Саранову ожидает проверка на причастность к разработке методички о поддержке трансгендеров в российских школах

На днях в Генпрокуратуру России поступила просьба о проверке деятельности Юлии Сарановой — главы Фонда Твери, сообщает БФМ. Подобное заявление отправила программа "Момент истины", получив информацию о том, что Юлия Саранова может быть причастна к договоренностям с The Equal Rights Trust — британской компанией, занимавшейся разработкой методички, целью которой является поддержка трансгендерных детей в школах.

Константин Ерохин, адвокат программы, информацию подтвердил и напомнил, что в России с 2013 года запрещается какая-либо пропаганда ЛГБТ.

Так какие же доказательства причастности Юлии Сарановой к подобной разработке? Основанием стал иск вышеупомянутой британской организации к Арбитражному суду Твери. Разработчику методички, с которым от имени главы Фонда Твери и был подписан договор в марте этого года, не выплатили всю сумму. И теперь он требует возврат задолженности в размере 225 тыс. рублей.

Несмотря на то, что суд возвратил британской компании иск из-за неподсудности дела, деятельность Юлии Сарановой проверяется Генпрокуратурой, Центральным избирательным комитетом и избирательной комиссией Тверской области. В будущем может стать вопрос о ее участии в выборах 19 сентября.

Тем временем кандидат Юлия Саранова все отрицает.

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